В Аргентине прошли протесты против сокращения тюремных сроков за преступления диктатуры

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Десятки тысяч аргентинцев вышли в среду на улицы в знак протеста против решения Верховного суда (ВС), которое позволяет сократить срок тюремного заключения виновному в нарушении прав человека в годы диктатуры (1976-1983 гг). Организаторами акции выступили правозащитные организации, представляющие интересы жертв военного режима.

Манифестации состоялись сразу в нескольких городах республики, в том числе в столице. В Буэнос-Айресе протестующие прошли маршем к площади перед президентским дворцом, где перед ними выступили несколько правозащитников. "Мы хотим правосудия для тех, кто был подвергнут пыткам, убит и похоронен в безымянных могилах", - заявила со сцены одна из основательниц организации "Матери с Майской площади" Нора Кортиньяс.

Большинство участников акции протеста держали в руках белые платки - символ "Матерей с Майской площади". Кроме того, некоторые несли плакаты с такими лозунгами, как "Никогда больше", "Геноцид не останется безнаказанным" и "Память, правда, правосудие". К манифестации также присоединились общественные движения, в том числе поддерживающие экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

На прошлой неделе ВС постановил, что Луис Муйнья, приговоренный к 13 годам заключения за похищения и пытки оппонентов военного режима, может рассчитывать на сокращение отбываемого им срока. Большинство членов суда решили, что в отношении преступника может быть применен закон о пересчете количества дней заключения, отмененный в 2001 году, поскольку он был задержан до этого момента. Согласно данной норме, если находящемуся под стражей в течение двух лет не был вынесен окончательный приговор, то каждый последующий день его заключения засчитывается за два дня лишения свободы. По этой формуле Муйнья должен был выйти на свободу в ноябре 2016 года.

Решение ВС вызвало широкий резонанс в Аргентине. Ряд правозащитных организаций, общественных деятелей и политиков обвинил судей в "нарушении прав жертв диктатуры". Свое несогласие с возможностью пересчета срока заключения также выразил президент республики Маурисио Макри. В среду Сенат Конгресса Аргентины вслед за Палатой депутатов проголосовал за принятие закона, запрещающего пользоваться формулой "один день за два" для преступлений против человечности.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По оценкам правозащитных организаций, за годы военной диктатуры, завершившейся в 1983 году, в Аргентине бесследно исчезли 30 тысяч человек.