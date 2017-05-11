Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Аргентине прошли протесты против сокращения тюремных сроков за преступления диктатуры

Международная панорама
11 мая, 7:03 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Организаторами акции выступили правозащитные организации, представляющие интересы жертв военного режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Десятки тысяч аргентинцев вышли в среду на улицы в знак протеста против решения Верховного суда (ВС), которое позволяет сократить срок тюремного заключения виновному в нарушении прав человека в годы диктатуры (1976-1983 гг). Организаторами акции выступили правозащитные организации, представляющие интересы жертв военного режима.

Манифестации состоялись сразу в нескольких городах республики, в том числе в столице. В Буэнос-Айресе протестующие прошли маршем к площади перед президентским дворцом, где перед ними выступили несколько правозащитников. "Мы хотим правосудия для тех, кто был подвергнут пыткам, убит и похоронен в безымянных могилах", - заявила со сцены одна из основательниц организации "Матери с Майской площади" Нора Кортиньяс.

Большинство участников акции протеста держали в руках белые платки - символ "Матерей с Майской площади". Кроме того, некоторые несли плакаты с такими лозунгами, как "Никогда больше", "Геноцид не останется безнаказанным" и "Память, правда, правосудие". К манифестации также присоединились общественные движения, в том числе поддерживающие экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

На прошлой неделе ВС постановил, что Луис Муйнья, приговоренный к 13 годам заключения за похищения и пытки оппонентов военного режима, может рассчитывать на сокращение отбываемого им срока. Большинство членов суда решили, что в отношении преступника может быть применен закон о пересчете количества дней заключения, отмененный в 2001 году, поскольку он был задержан до этого момента. Согласно данной норме, если находящемуся под стражей в течение двух лет не был вынесен окончательный приговор, то каждый последующий день его заключения засчитывается за два дня лишения свободы. По этой формуле Муйнья должен был выйти на свободу в ноябре 2016 года.

Решение ВС вызвало широкий резонанс в Аргентине. Ряд правозащитных организаций, общественных деятелей и политиков обвинил судей в "нарушении прав жертв диктатуры". Свое несогласие с возможностью пересчета срока заключения также выразил президент республики Маурисио Макри. В среду Сенат Конгресса Аргентины вслед за Палатой депутатов проголосовал за принятие закона, запрещающего пользоваться формулой "один день за два" для преступлений против человечности.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По оценкам правозащитных организаций, за годы военной диктатуры, завершившейся в 1983 году, в Аргентине бесследно исчезли 30 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Обнаружено тело четвертого рыбака, погибшего на Урале
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама