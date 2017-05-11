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Испанский судья предложил возбудить дело против экс-главы МВФ Родриго Рато

Международная панорама
11 мая, 14:32 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Предложение связано с выходом на биржу банка Bankia, президентом которого ранее являлся Рато

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МАДРИД, 11 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский судья Фернандо Андреу предложил возбудить дело против бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато и еще 33 человек в связи с выходом на биржу банка Bankia. Об этом сообщили в Национальной судебной коллегии Испании.

Экс-главу МВФ, который ранее являлся президентом Bankia, и других физических и юридических лиц подозревают в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. По мнению судьи, в 2010 и 2011 годах бывшее руководство финансового учреждения предоставило ложные данные для выхода банка на биржу.

По данным газеты El Pais, среди тех, кто может оказаться на скамье подсудимых, также числится испанский экс-министр юстиции (2000-2002) и внутренних дел (2002-2004) Анхель Асебес. Теперь у прокуратуры и общественного обвинения есть месяц на то, чтобы запросить открытия судебных слушаний или прекращения дела.

Родриго Рато занимал ранее посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012). В феврале текущего года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили 65 человек, был связан с использованием "черных карт" банка Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.

Ранее Рато заявлял, что обжалует решение суда.

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