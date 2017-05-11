Заседание по делу россиянина Евгения Никулина перенесено на 30 мая

Сбербанк переведет европейские "дочки" на единую лицензиюЭкономика и бизнес 11 мая, 13:34
Иго Микитас — русский гигант таиландского киноКультура 11 мая, 13:30
Порт Вентспилс в январе-апреле 2017 года увеличил перевалку грузов на 25%, до 9,5 млн тоннТранспорт 11 мая, 13:24
Асхабадзе: нынешний "Спартак" - это полностью команда КаррерыСпорт 11 мая, 13:20
ВТБ24 выпустит ипотечные облигации для населенияЭкономика и бизнес 11 мая, 13:15
Убыток Maersk Line в I квартале 2017 года составил $66 млнТранспорт 11 мая, 13:09
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконноЭкономика и бизнес 11 мая, 12:58
ФК "Локомотив" получил лицензию, позволяющую выступать в еврокубках в следующем сезонеСпорт 11 мая, 12:58
Грек Скурис и колумбийка Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этикеСпорт 11 мая, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Судебное заседание по делу обвиняемого в организации хакерских атак на цели в США гражданина РФ Евгения Никулина, которое должно было состоятся в Праге, перенесено на 30 мая. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда чешской столицы Маркета Пуци.
"Заседание не состоялось, - отметила она. - Адвокат обвиняемого заявил, что не получил необходимые материалы, которые направлялись ему по электронной почте. Председатель суда принял решение о переносе заседания".
Судебное заседание должно было пройти в помещении пражской тюрьмы Панкрац, где содержится Евгений Никулин.
Маркета Пуци подчеркнула, что дело Евгения Никулина, выдачи которого добиваются Россия и США, является сложным. Не исключено, что его рассмотрение затянется.
Выдачи Евгения Никулина, который был задержан в Праге по запросу суда американского штата Калифорния 5 октября 2016 года, требуют Россия и США. В России Никулина обвиняли в краже с помощью интернета 3450 долларов, совершенной в 2009 году.
В министерстве юстиции Чехии, в свою очередь, напомнили ТАСС, что окончательное решение о возможности экстрадиции россиянина в РФ или США примет глава этого ведомства Роберт Пеликан.