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Заседание по делу россиянина Евгения Никулина перенесено на 30 мая

Международная панорама
11 мая, 12:46 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 11, мая. /ТАСС

Судебное заседание должно было пройти в помещении пражской тюрьмы Панкрац

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ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Судебное заседание по делу обвиняемого в организации хакерских атак на цели в США гражданина РФ Евгения Никулина, которое должно было состоятся в Праге, перенесено на 30 мая. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда чешской столицы Маркета Пуци.

"Заседание не состоялось, - отметила она. - Адвокат обвиняемого заявил, что не получил необходимые материалы, которые направлялись ему по электронной почте. Председатель суда принял решение о переносе заседания".

Судебное заседание должно было пройти в помещении пражской тюрьмы Панкрац, где содержится Евгений Никулин.

Маркета Пуци подчеркнула, что дело Евгения Никулина, выдачи которого добиваются Россия и США, является сложным. Не исключено, что его рассмотрение затянется.

Выдачи Евгения Никулина, который был задержан в Праге по запросу суда американского штата Калифорния 5 октября 2016 года, требуют Россия и США. В России Никулина обвиняли в краже с помощью интернета 3450 долларов, совершенной в 2009 году.

В министерстве юстиции Чехии, в свою очередь, напомнили ТАСС, что окончательное решение о возможности экстрадиции россиянина в РФ или США примет глава этого ведомства Роберт Пеликан.

 

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