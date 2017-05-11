Аббас прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Сочи, где он в четверг проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня начнутся российско-палестинские переговоры. В Сочи уже прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Лидеры побеседуют в узком составе, далее состоятся переговоры в формате двух делегаций, затем Аббас и Путин выступят с заявлениями для прессы", - рассказал Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Аббас, в частности, обсудят вопрос ближневосточного урегулирования, а также ряд тем двусторонней повестки дня.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль высказал предположение, что главной темой переговоров станет палестино-израильское урегулирование. "Лидеры РФ и Палестины обсудят шаги, необходимые для возобновления палестино-израильских мирных переговоров с учетом состоявшегося в марте телефонного разговора Трампа и Аббаса", - сказал он. По его словам, стороны также обсудят результаты саммита Лиги арабских государств в Аммане с акцентом на палестинский вопрос и борьбу с терроризмом, а также итоги встречи палестинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Лидеры РФ и Палестины также обсудят двусторонние отношения и вопросы внутрипалестинского примирения", - добавил он.

В Кремле также сообщили, что Путин и Аббас в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России.