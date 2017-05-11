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Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Женеве с 16 по 19 мая

Международная панорама
11 мая, 13:55 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подчеркнул, что новый раунд будет гораздо короче по сравнению с предыдущими"

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ЖЕНЕВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Очередной раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве с 16 по 19 мая. Об этом сообщил на брифинге спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы планируем начать переговоры на следующей неделе. Они начнутся 16 мая, и мы нацелены завершить их 19 мая", - сказал он.

Эмиссар ООН подчеркнул, что новый раунд будет "гораздо короче по сравнению с предыдущими" и дискуссии будут "деловыми". Все последующие раунды, по его словам, также "могут стать более деловыми". По словам де Мистуры, при планировании сроков нового раунда был учтен тот факт, что скоро начинается священный для мусульман месяц Рамадан.

Де Мистура сказал, что переговоры между делегациями будут проходить в прежнем формате - при его посредничестве, поскольку таким образом "можно достичь большего продвижения, чем при формальной общей встрече". Он напомнил, что встреча с участием всех делегаций уже была в ходе одного из предыдущих женевских раундов и не исключил проведения подобных встреч в будущем.

Итоги состоявшейся 3-4 мая международной встречи по Сирии в Астане спецпосланник назвал "потенциально исключительно многообещающими". По его словам, в ходе предстоящего раунда в Женеве "необходимо соединить их с политическими горизонтами".

Отвечая на вопросы журналистов, де Мистура обратил внимание на то, что претворение в жизнь договоренностей о прекращении огня всегда "связано с большим недоверием". Однако в Астане, напомнил он, под документом о зонах деэскалации в Сирии поставили свои подписи три страны-гаранта - Россия, Иран и Турция. Поэтому, уверен эмиссар ООН, речь идет "больше чем об устной декларации". "Я бы считал, что у этого документа есть большие шансы (на успех)", - резюмировал он. 

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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