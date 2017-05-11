Аббас: палестинский народ гордится отношениями с РФ и чувствует ее поддержку

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Лидер Палестины Махмуд Аббас считает невозможным создание независимого Государства Палестина с границами от 1967 года без посреднических усилий России в процессе мирного арабо-израильского урегулирования. Об этом палестинский лидер заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
"Позиция России отличается твердостью - это позиция нацелена на создание независимого палестинского государства с границами от 1967 года со столицей в Восточной Иерусалиме. Эту позицию мы всегда слышим от Вас, она твердая и Вы всегда ее повторяете. Невозможно решить палестинскую проблему без реального участия России в процессе мирного урегулирования. Об этом мы всегда говорим во всех международных форматах", - сказал Аббас Путину.
Палестинский лидер поблагодарил главу российского государства за помощь в создании многофункционального культурно-спортивного комплекса в Вифлееме. Он отметил личное участие Путина в этом проекте и подчеркнул, что создание этого центра послужит дальнейшему укреплению российско-палестинских отношений. Аббас добавил, что палестинский народ гордится своими отношениями с Россией и всегда чувствует ее поддержку.