Число осажденных районов в Сирии с начала года сократилось до 13

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ЖЕНЕВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Число осажденных районов в Сирии сократилось с начала года с 18 до 13, и в них проживает сейчас 625 тысяч человек - примерно на 20 тысяч меньше, чем было прежде. Об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"За первые четыре месяца этого года в Сирии произошло больше перемен, чем за предыдущие четыре года", - сказал он, пояснив, что это связано, в частности, с изменениями на фронтах и с заключением местных соглашений о прекращении огня. В итоге сейчас в труднодоступных районах живут около 4,5 млн сирийцев, а не 5 млн, как было прежде. В то же время с 18 до 13 уменьшилось число осажденных районов, а число находящихся в них мирных жителей сократилось примерно на 20 тысяч - до приблизительно 625 тысяч. "Теперь есть, например, доступ к жителям в районе Алеппо и в ряде мест, которые контролировались ранее террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - отметил Эгеланн.
Советник посетовал, вместе с тем, на продолжающийся "кризис доступа" в доставке гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. "Мы в среднем направляем нуждающимся один конвой в неделю вместо четырех, которые можем и должны направлять", - сказал он. По его словам, с начала апреля было совершено 23 атаки на больницы, и девять из них вследствие этого перестали функционировать.
Согласно распространенным в четверг на заседании целевой группы по гуманитарным вопросам в Сирии информации ООН, всего с начала года помощь в Сирии в осажденных и труднодоступных районах получили 638 тысяч человек. Всего было направлено 17 транспортных колонн с продовольствием и предметами первой необходимости. Было также осуществлено 69 операций по сбрасыванию гуманитарных грузов с самолетов в районе Дейр-эз-Зора (доставлено более 1400 тонн помощи) и 205 гуманитарных авиарейсов в город Камышлы на северо-востоке Сирии (около 7,4 тысячи тонн).