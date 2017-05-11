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СМИ: принц Гарри намерен стать патроном морпехов

Международная панорама
11 мая, 15:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, мая. /ТАСС

Внук королевы Великобритании намерен заменить на этом посту своего деда, решившего отойти от церемониальных обязанностей представителя королевской семьи

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ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Принц Гарри намерен заменить деда, герцога Эдинбургского, на посту патрона Королевской морской пехоты после решения 95-летнего супруга королевы Великобритании отойти от церемониальных обязанностей представителя королевской семьи. Об этом сообщает в четверг газета The Daily Mail.

Принц Филип был опекуном элитного подразделения с 1953 года, но решил "сбавить обороты" в общественной деятельности. При этом, по сведениям издания, кандидатуру сына наследника британского трона принца Чарльза одобрил и командующий морпехами генерал-майор Роб Магоуэн. Однако окончательное слово по поводу такого назначения остается за бабушкой 32-летнего Гарри - королевой Великобритании Елизаветой II.

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По словам одного из офицеров высокого ранга в морской пехоте, заменить кому-либо на этом посту герцога Эдинбургского "будет очень сложно". Речь, как сказал он, идет о том, чтобы молодой принц постепенно входил в роль, "оказывая в этом качестве поддержку деду и, в конечном счете, стал бы выполнять роль почетного командующего морпехов".

Занимающий эту должность должен пользоваться большим авторитетом у морских пехотинцев. Именно он осуществляет связь между корпусом и королевским домом, регулярно представляя доклады о состоянии готовности элитного подразделения верховному главнокомандующему ВС Великобритании.

Принц Филип регулярно посещал подразделения морпехов во время учений, а также их штаб-квартиру в приморском городе Плимут. Гарри приходилось вместе с дедом принимать участие в связанных с ними мероприятиях. Так, в 2015 году Гарри помогал ему на церемонии открытия центра морского десанта в Плимуте.

Прочные отношения Гарри с морпехами установились, по сведениям газеты, после того как принц, находясь в конце 2007 - начале 2008 году в военной командировке в Афганистане, оказывал в провинции Гильменд поддержку бойцам 40-го подразделения морпехов, координируя налеты на позиции талибов. После того как сведения о пребывании Гарри в Афганистане просочились в иностранной прессе, принц был вынужден досрочно прервать свое пребывание там по соображениям безопасности.

Затем, в 2012 году он в составе экипажа ударного вертолета Apache вновь оказывал поддержку морпехам, преследовавшим главарей талибов.

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Персоны
Елизавета II Филип, герцог Эдинбургский
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