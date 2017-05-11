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В ДНР отмечают третью годовщину референдума о самоопределении

Международная панорама
11 мая, 16:25 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 11, мая. /ТАСС

В Донецк прибыли президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, члены Совета Федерации и Госдумы

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ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия проходят в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) по случаю третьей годовщины референдума о самоопределении региона.

"Ровно три года назад, 11 мая 2014 года, народ Донбасса единодушно сделал свой выбор и проголосовал на референдуме за свободу, за справедливость. Я поздравляю всех с Днем республики, желаю процветания и развития, пусть в домах и семьях царит мир, а в душе - радость и вера в светлое будущее", - обратился к жителям ДНР глава республики Александр Захарченко.

Как передает Донецкое агентство новостей, официальные часть торжеств началась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко с вручения различных наград.

В пресс-службе главы ДНР Александра Захарченко уточнили, что всего "на праздник в столицу приехало порядка 600 иностранных гостей". В Донецк, в том числе, прибыл президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, члены Совета Федерации и Госдумы. Кроме того, в числе гостей - представители различных общественных организаций, политологи и журналисты.

Поздравления с Днем республики направил Захарченко глава ЛНР Игорь Плотницкий. В своем обращении он назвал сегодняшнюю дату - "символом сплоченности и единства народа". В самой ЛНР праздничные мероприятия пройдут в пятницу, 12 мая.

История референдума

Референдум о самоопределении проходил весной 2014 года в условиях уже развернутой к тому моменту силовой операции против жителей Донбасса, отказавшихся признавать государственный переворот в Киеве. Тем не менее голосование состоялось при высокой явке. По данным провозглашенных республик, в ДНР она составила 71 процент, а в ЛНР - 81. При этом большинство пришедших на участки поддержали идею государственной самостоятельности республик. В ДНР из 2,5 млн голосовавших положительно ответили на поставленный вопрос 89,7 процента. В ЛНР, где в референдуме участвовали 1,6 млн человек, "за" проголосовали 96,2 процента.

В Москве прокомментировали тогда, что "с уважением относятся к волеизъявлению" жителей Донбасса. Как отмечалось в заявлении пресс-службы президента России, в РФ исходят из того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.

Киев же отказался признать референдумы в ДНР и ЛНР.

В результате продолжающегося вооруженного противостояния на востоке Украины погибли, по данным ООН на середину марта 2017 года, по меньшей мере 9940 человек, среди которых как гражданские, так и военные. Еще 23455 человек были ранены.

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