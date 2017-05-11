Ципрас рассчитывает встретиться с Путиным в ходе визита в Китай

АФИНЫ, 11 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Китай в ходе участия в Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

"Чрезвычайно плотная программа будет у Алексиса Ципраса в Китае, куда он отправляется сегодня для участия в Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении пресс-службы. - Согласно официальной программе, в кулуарах форума, 14 и 15 мая, премьер-министр проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран и руководителями международных организаций".

"В частности, Ципрас встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором - распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом", - отмечается в сообщении.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.