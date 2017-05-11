Белый дом: Трампа не допрашивали по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не проводило допроса президента Дональда Трампа или собеседования с ним по делу о приписываемом России Вашингтоном вмешательстве в ход прошлогодних американских выборов. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.
У нее поинтересовались, опрашивали ли сотрудники ФБР Трампа в рамках своего расследования, касающегося России. "Насколько мне известно, нет", - ответила официальный представитель главы администрации США.
В связи с этим ее попросили уточнить, ожидает ли американский лидер такого рода контакта с персоналом ФБР. "Я не буду гадать, чего он может ожидать", - сказала Хакаби- Сандерс.