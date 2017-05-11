Асад считает безрезультатными переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Сирии

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Сирии были безрезультатными. Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, которое показали сегодня.

"Что касается Женевы, она до сих пор остается лишь местом встречи для СМИ. Ни на одной из женевских встреч не было сделано ничего конкретного, даже миллионной доли процента", - заявил Асад.

По его словам, Женева - это процесс, целью которого было добиться от сирийских властей уступок.

"Но я не пойду ни на одну уступку, поскольку президент не имеет права на уступки национального масштаба, - сказал он. - Такие решения принимаются на общенациональном, общенародном уровне, для этого необходим референдум". По словам Асада, он может пойти на уступки "в личных вопросах, но не в том, что касается суверенитета, национальных интересов, конституции и независимости" страны.

Сирийский президент отметил, что несмотря на всю сложность положения, он не устал, скорее устали его противники "от лжи, которая так и не привела к желаемому результату". "С другой стороны, когда западные политики кого-то хотят заклеймить, они говорят, что он не соответствует демократическим нормам, но на самом деле это означает, что он патриот", - подчеркнул он.

Асад отметил, что обвинения в свой адрес он слышал на протяжении многих лет, потому что проводил независимую политику. "Но не надо обращать внимание на то, что там (на Западе - прим. ТАСС) говорят, важно отношение политика с гражданами своей страны", - сказал он.