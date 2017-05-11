Асад: Сирия имеет право на компенсацию за разрушенную войной страну

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад убежден, что Сирия имеет право на многомиллиардную компенсацию за разрушенную войной страну. Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, которое транслировалось сегодня.

"Что касается компенсаций, то весь сирийский народ имеет право требовать многомиллиардные компенсации, но эти требования должны иметь адресата, а для этого нужны международные юридические институты", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, сегодня тенденция такова, что к международному праву уважения нет.

"Имеются только институты, управляемые Госдепартаментом США", - подчеркнул он. Асад отметил, что Сирия на протяжении всей своей истории строилась "сугубо сирийскими руками". "Мы и сейчас способны восстановить свою страну. Деньги постепенно появятся, например, возвращение переселенцев поспособствует возвращению капитала, - отметил президент. - Но мы не нуждаемся в деньгах тех стран и чиновников, которые поддержали терроризм и проливали сирийскую кровь в течение кризиса".

Президент Сирии подчеркнул, что сирийский народ ведет войну с терроризмом не только в Сирии, граждане страны выступают против тех, кто его поддерживает.

"Это не только война с терроризмом здесь в Сирии, она против тех, кто его поддерживает, - сказал Асад. - Террор - всего лишь инструмент для некоторых западных стран". Он отметил, что "они хотят установить такое же мировое господство как и нацисты, порабощая народы и целые страны, а террор - и инструмент, и результат такой политики".

По его словам, сегодня есть группа стран-колонизаторов, которых не волнуют чужие интересы, также имеется значительная часть мирового сообщества, которое "знает эту правду, но молчит, опасаясь реакции сильного Запада". Лишь немногие говорят правду, отметил Асад. Эти государства соблюдают этику, например, Белоруссия, Россия, Иран. "Эти страны не идут слепо за Западом, поэтому они считаются недемократическими", - отметил президент.

Воюющие в Сирии террористы (из группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" - запрещены в РФ), по словам Асада, являются инструментом Запада. "Эти люди являются инструментом в руках США - там их директора и спонсоры", - сказал он. - Я не буду причислять сюда Европу - она не играет большой роли на политической карте мира, но Европа беспрекословно выполняет то, что требуют США".