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СМИ: Трамп отменил визит в штаб-квартиру ФБР после увольнения директора бюро

Международная панорама
11 мая, 23:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Американский лидер был уведомлен, что после увольнения Джеймса Коми его вряд ли будут рады видеть в бюро, сообщает телеканал MSNBC

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее визит в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Об этом сообщил американский телеканал MSNBC.

По сведениям его источника в администрации, данное решение Трамп принял после того, как уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми. Американский лидер был уведомлен, что после этого шага его вряд ли будут рады видеть в бюро. Изначально визит планировался с целью поднять моральный дух в ведомстве.

Как отмечает телеканал, многие сотрудники бюро голосовали на президентских выборах за Трампа, однако они были разочарованы увольнением Коми. "По моим ощущениям, многие в ФБР лояльно относятся к Коми", - указал один источник MSNBC в ведомстве.

"Они могли соглашаться или не соглашаться с тем, как он (Коми) занимался делом об электронной почте (имеется в виду расследование нарушений бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки - прим. ТАСС), но они уважали и любили его, - отметил указанный источник в ФБР. - Трампа не ждет теплый прием в штаб-квартире".

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

При Коми было открыто дело о нарушениях экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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