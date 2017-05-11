Конгрессмены пообещали оградить расследование ФБР по России от внешнего влияния

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Конуэй и демократ Адам Шифф пообещали приложить усилия с тем, чтобы оградить от внешнего воздействия проводимое Федеральным бюро расследований (ФБР) разбирательство в отношении так называемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.
"В рамках наших обязательств, мы будем осуществлять строгий надзор с целью гарантировать, что никто не пытается каким-либо образом помешать или вмешаться в проводимое ФБР расследование", - говорится в заявлении политиков, распространенном для печати. Конуэй и Шифф сами возглавляют аналогичное расследование, проводимой спецкомитетом палаты по разведке. При этом республиканец не является его членом, данные полномочия были переданы ему после того, как председатель комитета Дэвин Нуньес в начале апреля взял самоотвод.
Ранее на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил, что там считают крайне важным расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы, он будет продолжено.
В Москве ранее решительно опровергали любые предположения насчет вмешательства РФ в избирательный процесс в США.