Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгрессмены пообещали оградить расследование ФБР по России от внешнего влияния

Международная панорама
11 мая, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Республиканец Майкл Конуэй и демократ Адам Шифф пообещали осуществлять строгий надзор за расследованием

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Конуэй и демократ Адам Шифф пообещали приложить усилия с тем, чтобы оградить от внешнего воздействия проводимое Федеральным бюро расследований (ФБР) разбирательство в отношении так называемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

"В рамках наших обязательств, мы будем осуществлять строгий надзор с целью гарантировать, что никто не пытается каким-либо образом помешать или вмешаться в проводимое ФБР расследование", - говорится в заявлении политиков, распространенном для печати. Конуэй и Шифф сами возглавляют аналогичное расследование, проводимой спецкомитетом палаты по разведке. При этом республиканец не является его членом, данные полномочия были переданы ему после того, как председатель комитета Дэвин Нуньес в начале апреля взял самоотвод.

Ранее на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил, что там считают крайне важным расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы, он будет продолжено.

В Москве ранее решительно опровергали любые предположения насчет вмешательства РФ в избирательный процесс в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
4
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
5
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
6
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
7
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
Темы дня
Загрузка...
Реклама