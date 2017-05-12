Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на прошедших выборах раскалывается страна. Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах", - считает он.
Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 May 2017
Многие представители Демпартии обвиняют Россию в том, что она якобы вмешалась в избирательный процесс в 2016 году, в Москве такие предположения решительно опровергают.