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Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США

Международная панорама
12 мая, 0:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

США рвут сами себя из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах, заявил американский лидер

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на прошедших выборах раскалывается страна. Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах", - считает он.

Многие представители Демпартии обвиняют Россию в том, что она якобы вмешалась в избирательный процесс в 2016 году, в Москве такие предположения решительно опровергают.

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