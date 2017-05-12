Белый дом: увольнение Коми поможет обеспечить непредвзятость расследования по России

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Решение президента Дональда Трампа отправить в отставку директора ФБР США Джеймса Коми поможет обеспечить непредвзятость расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Такое мнение выразила в четверг на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Она заверила, что исполнительная ветвь власти США не пытается мешать американским компетентным органам вести разбирательство по поводу предполагаемой хакерской атаки на политические институты страны в 2016 году, ответственность за которую Вашингтон возлагал на Москву. "Мы хотим, чтобы оно продолжалось до (логического) завершения, которое, как мы надеемся, произойдет вскоре, позволив нам сконцентрироваться на вещах, по нашему мнению, гораздо более важных для большинства американцев", - отметила представитель Трампа. По ее словам, администрация США хочет, чтобы данное разбирательство "было завершено непредвзято". "И мы думаем, что в действительности, убирая директора Коми, мы делаем шаги к тому, чтобы это произошло", - подчеркнула Хакаби-Сандерс.

При этом она уточнила, что Трамп не готов обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США. У Хакаби-Сандерс поинтересовались, считает ли президент, что шаги России в ходе выборов являлись угрозой безопасности США. "Мы все еще ждем окончательного вывода данного расследования", - ответила заместитель пресс-секретаря, в очередной раз назвав "фальшивкой" предположения о связи избирательного штаба Трампа с Россией.

Хакаби-Сандерс также попросили пояснить, почему она в среду говорила о том, что рядовые сотрудники ФБР потеряли доверие к Коми, а и. о. директора этого ведомства Эндрю Маккейб в четверг на слушаниях в Конгрессе свидетельствовал о глубоком уважении первых к последнему. Белому дому, видимо, придется не согласиться с Маккейбом, заявила представитель Хакаби-Сандерс. При этом она отметила, что говорит об утрате доверия Коми, опираясь на "собственный опыт". "Я слышала от бесчисленного количества сотрудников ФБР, что они благодарны в связи с принятым президентом решением", - сказала Хакаби-Сандерс.

Она добавила, что Трамп "потерял доверие к директору Коми за несколько месяцев". "Посмотрев выступление директора Коми (на слушаниях в Конгрессе) в прошлую среду (3 мая), президент решительно склонялся к тому, чтобы убрать его", - поведала Хакаби-Сандерс.

Заместитель пресс-секретаря отвергла доводы тех, кто охарактеризовал как неподобающие действия Трампа, напрямую в недавнем прошлом спрашивавшего у Коми, затрагивает ли и президента США разбирательство ФБР в отношении выборов и России. "Я не вижу в этом конфликта интересов, как и многие специалисты в области юриспруденции", - подчеркнула представитель Белого дома.