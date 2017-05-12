Замглавы минюста США вызывают в Конгресс для разъяснения причины увольнения Коми

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн был вызван в Конгресс, чтобы предоставить более подробную информацию об основаниях и подоплеке увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Об этом сообщил в четверг лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер.

"Американский народ заслуживает того, чтобы получить ответы на имеющиеся вопросы. Нам нужно понять истинную подоплеку событий, которые привели к увольнению Коми", - заявил Шумер в эфире телекомпании CNN.

Он подтвердил, что данное решение согласовано с лидером сенаторов-республиканцев Митчем Макконнеллом. Заседание по этому поводу состоится в Конгрессе на следующей неделе, официальное приглашение Розенстайну пока еще не направлено, уточнил Шумер.

Первой о необходимости вызвать замминистра юстиции для "допроса с пристрастием" заявила в среду сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс). По ее мнению, только так можно узнать, обращался ли Коми на минувшей неделе в минюст за дополнительной поддержкой в расследовании приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году.

Уоррен входит в многочисленную группу американских законодателей-демократов, которые требуют назначить независимого специального прокурора для поиска следов сговора между штабом Трампа и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Таким образом демократы отреагировали на внезапное решение Белого дома и минюста об увольнении Коми с поста директора ФБР.

Основанием для этого стали рекомендации Розенстайна, который поставил директору ФБР в вину ошибки, совершенные в конце расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

Замминистра юстиции первоначально направил свои рекомендации непосредственному начальнику, министру юстиции, генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который объявил ранее, что не станет участвовать в расследованиях, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. Данное обстоятельство привело к тому, что рекомендации Розенстайна попали прямиком на стол к Трампу, принявшему решение уволить Коми.

Президент США в интервью телеканалу NBC в четверг заявил, что решил уволить Коми вне зависимости от соответствующей рекомендации со стороны министерства юстиции США.