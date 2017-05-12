Венесуэла вновь обвинила США в попытках вмешаться во внутренние дела страны

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МЕХИКО, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла столкнулась с систематическими попытками вмешательства США во внутренние дела страны. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики.
По мнению внешнеполитического ведомства, США причастны к идущим с начала апреля антиправительственным манифестациям, в ходе которых погибли десятки и пострадали сотни венесуэльцев. "Вандализм и запредельное насилие, от которых в настоящее время страдают венесуэльцы, стало результатом враждебных и интервенционистских решений, принятых на незаконном заседании Организации американских государств 3 апреля, которое вместе с прямым импульсом со стороны Госдепартамента США привело в действие самые жестокие и антидемократические силы как в Венесуэле, так и в регионе", - отмечается в документе.
В нем также подчеркивается, что Венесуэла осуждает "гнусный и пагубный план вмешательства" в свои дела, разработанный "в администрации США вместе с факторами власти в этой стране". Кроме того, Каракас сожалеет в связи с тем, что новое руководство США "продолжает идти по провальному пути эры Буша и Обамы" и отказывается внять "призыву правительства Венесуэлы, чтобы добиться уважительных и равных дипломатических отношений".
Причиной кризиса в Венесуэле стали решения Верховного суда, который в конце марта наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.
Ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки созыва этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны. Тем не менее политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.