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Премьер Австралии сообщил о предстоящей выдаче Турцией боевика ИГ

Международная панорама
12 мая, 3:50 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Уроженец Мельбурна Пракаш перебрался в Сирию в 2013 году и до недавних пор находился в розыске, объявленном властями страны

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СИДНЕЙ, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Турция выдаст Австралии террориста из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Нила Пракаша "в ближайшие месяцы". Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл в интервью телеканалу Seven Network.

Уроженец Мельбурна Пракаш перебрался в Сирию в 2013 году и до недавних пор находился в розыске, объявленном властями страны. По данным австралийских правоохранительных органов, Пракаш занимал высокое положение в иерархии ИГ, участвовал в подготовке терактов в ряде стран, в том числе Австралии, занимался вербовкой потенциальных боевиков. В мае прошлого года министр обороны страны Марис Пейн объявила, что он был уничтожен в ходе авианалета на пригород Мосула, однако спустя полгода местные СМИ передали сообщения о его аресте в Турции, после чего Канберра направила в Анкару запрос о его экстрадиции.

"Мы удовлетворены тем, что Нил Пракаш, являвшийся одним из ключевых финансистов и организаторов этой варварской группировки, будет возвращен в Австралию, где предстанет перед судом", - сообщил глава правительства. "Мы должны получить его назад в ближайшие месяцы", - уточнил Тернбулл.

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