Рауль Кастро обсудил с лидерами РВСК и АНО ход мирного процесса в Колумбии

ГАВАНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро встретился в четверг в Гаване с лидерами двух крупнейших колумбийских леворадикальных повстанческих группировок - "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и "Армии национального освобождения" (АНО). Кубинский лидер принял делегации РВСК и АНО по отдельности.

Как сообщило кубинское телевидение, стороны обсудили ход мирного процесса в Колумбии, а также итоги первых официальных переговоров между лидерами РВСК и АНО, состоявшихся в Гаване на этой неделе. Лидеры повстанческих группировок Тимолеон Хименес и Николас Родригес поблагодарили Рауля Кастро за посреднические усилия Кубы в урегулировании конфликта в Колумбии.

Трехдневная встреча между РВСК и АНО проходила в Гаване за закрытыми дверями с ведома колумбийских властей. На состоявшейся в четверг пресс-конференции Хименес и Родригес заявили, что намерены вместе добиваться мира в Колумбии.

"Несмотря на определенные различия в подходах, мы начали диалог ради достижения мира и объединяем усилия с целью политического урегулирования конфликта в Колумбии", - говорилось в зачитанном перед журналистами совместном заявлении лидеров повстанцев.

Мирный процесс в Колумбии

РВСК заключила мирное соглашение с колумбийскими властями в конце прошлого года. Это придало импульс диалогу с АНО, которая до этого оставалась за рамками мирного процесса. 16 мая в столице Эквадора Кито должен начаться новый раунд переговоров о мире между правительством Колумбии и АНО. Между тем, по словам Родригеса, он не рассчитывает на то, что мирное соглашение с властями будет заключено до президентских выборов в Колумбии, которые пройдут в 2018 году.

Лидер АНО заявил на пресс-конференции, что одним из главных препятствий для достижения мира в Колумбии является нежелание правительства страны бороться с ультраправыми военизированными группировками, так называемыми парамилитаристами. "Мы до сих пор не видим, что правительство страны привержено борьбе с парамилитаризмом", - сказал Родригес.

Куба была местом проведения мирных переговоров между РВСК и администрацией президента Хуана Мануэля Сантоса на протяжении более четырех лет. В ноябре прошлого года власти Колумбии и повстанцы заключили мирное соглашение, положившее конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему более 250 тысяч жизней. В декабре началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После этого группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.