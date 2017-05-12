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В Белом доме развеяли слухи об отставке Шона Спайсера

Международная панорама
12 мая, 6:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Отмечается, что отсутствие пресс-секретаря Белого дома на регулярных брифингах для журналистов объясняется необходимостью нести службу в резерве ВМС

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Эпизодическое отсутствие пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера на регулярных брифингах для журналистов объясняется необходимостью нести службу в резерве ВМС США. Об этом сообщила в четверг его первый заместитель Сара Хакаби-Сандерс, которая доводится дочерью бывшему губернатору штата Арканзас Майку Хакаби. Он предпринимал не увенчавшиеся успехом попытки участвовать в президентских выборах в США в 2016 и 2008 г.

"Шон на самом деле служит в резерве ВМС, поэтому сегодня и завтра вы, ребята, со мной", - заявила Хакаби- Сандерс. Спайсер будет вести брифинг для прессы в предстоящий понедельник, 15 мая.

Пресс-секретарь по той же причине отсутствовал на брифинге в минувшую среду, на следующий день после решения президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми. Данное обстоятельство породило слухи, будто Спайсером недовольны и собираются отправить в отставку, заменив его на Хакаби-Сандерс. Основания для этого есть, так как пресс-секретарь, по мнению прессы, неоднократно допускал оговорки, неточные выражения и ошибки.

Источники в Белом доме сообщили агентству Associated Press, что это не так. Просто дочери экс-губернатора Арканзаса дают возможность набраться опыта. Для этого специально выбираются брифинги по четвергам, которые не снимаются на камеру и проходят в более неформальной обстановке.

45-летний Спайсер служит в резерве ВМС США с 1999 года и в настоящий момент имеет звание капитана 2-го ранга. Его непосредственным начальником является капитан Грег Хикс - пресс-секретарь председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.

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