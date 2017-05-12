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ЦТАК: политика "государственного терроризма" приведет США к катастрофе

Международная панорама
12 мая, 6:09 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Информагентство критикует администрацию Трампа, поставившую цель максимально усилить политическое, экономическое и военное давление на Пхеньян, добиваясь устранения высшего руководства КНДР

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ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Политика "государственного терроризма", которую проводит Вашингтон в отношении КНДР, "обернется для США катастрофическими последствиями". Об этом говорится в меморандуме информационного агентства ЦТАК, опубликованном в пятницу.

Информагентство критикует администрацию президента США Дональда Трампа, поставившую цель "максимально усилить политическое, экономическое и военное давление на Пхеньян, добиваясь устранения высшего руководства КНДР и смены режима". Согласно документу, в КНДР вызвала взрыв возмущения недавняя тайная операция спецслужб США и Южной Кореи, направленная против высшего руководства республики. О том, что эту "преступную акцию" удалось сорвать, 5 мая сообщил представитель министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР.

В такой ситуации, отмечается в меморандуме, армия и народ КНДР "примут самые жесткие контрмеры с целью самообороны". По мнению ЦТАК, проведенные в апреле в КНДР масштабные военные маневры продемонстрировали "способность Корейской народной армии провести спецоперацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сорвать террористическую вылазку враждебных сил".

"В Белом доме должны оценить все плюсы и минусы политики государственного терроризма, способной привести к катастрофическим последствиям, и пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна", считают авторы меморандума.

На состоявшейся в Пхеньяне в четверг пресс-конференции замминистра иностранных дел КНДР Хан Сен Рёль сообщил, что прокуратура страны будет добиваться выдачи преступников, участвовавших в подготовке покушения на высшее руководство страны с использованием биохимической субстанции. Дипломат заявил о намерении КНДР "провести серию антитеррористических акций корейского стиля, чтобы искоренить цитадели заговоров и подрывной деятельности, к которым относятся Центральное разведывательное управление (ЦРУ США), Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея". По словам Хан Сен Рёля, на Корейском полуострове "сложилась критическая ситуация, когда США оказывают на КНДР беспрецедентное политическое, экономическое, военное и дипломатическое давление". В этих условиях, отметил замминистра, Пхеньян "будет осуществлять свое право на самооборону и принимать контрмеры корейского стиля".

Белый дом вслед за ЦРУ США отказался комментировать заявление МГБ КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

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