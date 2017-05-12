Большинство жителей Окинавы считают несправедливым концентрацию там военных объектов США

ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более половины жителей самой южной японской префектуры Окинава считают, что их права попираются в результате концентрированного размещения там военных баз США. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой Asahi.

Его результаты опубликованы в связи с отмечаемым на следующей неделе 45-летием возвращения Токио административных прав на Окинаву, которая после окончания Второй мировой войны и до 1972 года находилась под оккупационным управлением США.

54% участников опроса назвали "дискриминацией" то, что в их префектуре сконцентрирована подавляющая часть американских военных объектов в Японии. Почти 70% респондентов отметили также, что нынешнее правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ не слишком учитывает мнение жителей Окинавы при решении вопросов, связанных с базами США.

Опрос был проведен 22-24 апреля по телефону методом случайной выборки. В нем приняли участие около 2 тыс. человек.

На территории Окинавы сконцентрировано примерно 70% площади военных объектов США в Японии, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов авиабазу Кадена.