Комитет КНДР: законодатели США неверно оценивают обстановку на Корейском полуострове

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян убежден, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов "неверно оценивает обстановку на Корейском полуострове". Такой вывод содержится в послании комитета по иностранным делам Верховного народного собрания КНДР, адресованному нижней палате Конгресса США. Его текст распространен в пятницу по каналам информационного агентства ЦТАК.

В послании депутаты выразили протест американским конгрессменам, которые 3 мая приняли законопроект об усилении санкций против КНДР. В Пхеньяне полагают, что американские политики, одобрившие решение, которое "нарушает принципы невмешательства во внутренние дела других государств, не имеют никакого представления об истинных причинах напряженности в отношениях между КНДР и США, а также ядерной проблеме Корейского полуострова".

В этой связи комитет ВНС рекомендует палате представителей США "сосредоточить внимание на обеспечении прочного мира и безопасности на полуострове, в том числе законопроектах, призванных покончить с враждебным курсом Вашингтона в отношении Пхеньяна". Пхеньян предупредил, что КНДР "будет активизировать меры по укреплению ядерного потенциала сдерживания до тех пор, пока американские конгрессмены принимают такие нацеленные против КНДР безумные законопроекты".

Палата представителей Конгресса США приняла 3 мая законопроект об усилении санкций против КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, лишь один высказался против.

Данная инициатива направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.