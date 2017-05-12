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Французский десантный катер сел на мель у острова Гуам, сорвав международные учения

Международная панорама
12 мая, 8:01 дата обновления: 12 мая, 8:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Планировалось, что военные США, Великобритании, Франции и Японии будут отрабатывать высадку десанта, переброску отрядов и патрулирование городских районов

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Французский десантный катер в четверг сел на мель у острова Гуам, что стало причиной переноса военно-морских учений США, Великобритании, Франции и Японии, которые должны были начаться в этом районе . Информацию об этом ТАСС подтвердил представитель американских ВМС в данном районе лейтенант Тим Горман.

В учениях, о которых идет речь, принимает участие транспортно-десантный корабль "Мистраль", с него должны были взлетать британские и японские вертолеты. Кроме того, в нем размещались американские морпехи и севший на мель десантный катер. "На мель садился не "Мистраль", - уточнил Горман. - Это было меньшее по размеру десантное судно, которое размещается внутри него".

"Учения, которые должны были проходить у Марианских островов, отложены, так как мы пытаемся разобраться, что именно произошло", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил журналистам начальник штаба американских ВМС в этом регионе капитан Джефф Гримес, сейчас военные взаимодействуют с другими службами и ведомствами, в частности с Береговой охраной, Агентством по охране окружающей среды Гуама и Национальным управлением по изучению океана и атмосферы. В свою очередь официальный представитель базы ВМС США на Гуаме Джефф Лэндис заверил, что катер не ударился о кораллы, разлива топлива не было, никто не пострадал.

Планировалось, что военные четырех стран будут отрабатывать высадку десанта, переброску отрядов и патрулирование городских районов.

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