СМИ: курдские бойцы уничтожили лагерь террористов к северу от Ракки

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БЕЙРУТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) освободили от банд террористов два населенных пункта к северу от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Фират, в одном из них - Хирбет-Хане - находился крупный тренировочный лагерь боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
После ожесточенного боя отряды курдов и ополченцев арабских племен, входящие в СДС, очистили лагерь от банд наемников и сражаются с ними сейчас за соседнее селение Ансар.
По информации Фират, за последние 48 часов СДС взяли под свой контроль шесть поселков и четыре фермы к северу от Ракки - главного форпоста ИГ в Сирии. Для выхода населения из окруженных районов создан безопасный коридор. Им воспользовались в четверг свыше 4 тыс. жителей, преимущественно женщины и дети. Все они переправлены в лагерь, созданный для беженцев в городе Айн-Исса.
Отряды СДС, которым оказывают поддержу ВВС коалиции под эгидой США, возобновили на этой неделе операцию под кодовым названием "Гнев Евфрата". В ходе нее планируется развить наступление на Ракку и нанести удар по оборонительным рубежам противника в долине Вади-Джалляб.
10 мая силам коалиции удалось взять штурмом город Табка и освободить расположенную рядом с ним Евфратскую ГЭС, построенную в 1970-х годах при техническом содействии специалистов из СССР.