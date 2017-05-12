В Донецке открылось первое в ДНР заседание интеграционного комитета "Россия - Донбасс"

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ДОНЕЦК, 12 мая. /ТАСС/. Первое в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) и второе по счету заседание интеграционного комитета "Россия - Донбасс" началось в Донецке.
По данным Донецкого агентства новостей, в рамках встречи пройдет общее пленарное заседание, после чего работа продолжится на четырех дискуссионных площадках. Среди них - "Восстановление экономических связей Донбасса и России", "Гуманитарная и культурная интеграция Донбасса и России", "Лучшие интеграционные практики взаимодействия общественности Донбасса и России" и "Международная поддержка Донбасса".
В мероприятии принимают участие глава ДНР Александр Захарченко, зампредседателя совета министров ЛНР Александр Дробот, депутат Госдумы Андрей Козенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, а также другие российские политики, представители общественности, эксперты и журналисты из 10 стран.
В рамках заседания комитета, Киевский район Донецка и крымский город Судак подписали соглашение об установлении побратимских отношений. "Это даст уверенность в том, что сделанный нами выбор несколько лет назад был верным, - прокомментировал подписание глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко. - Уверен, что мы получим максимум пользы от этих взаимоотношений".
Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" является постоянно действующей общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных республик Донбасса Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, координатором Интеграционного комитета являлся депутат Госдумы Андрей Козенко. До конца года предполагается провести несколько заседаний комитета в Донбассе и в РФ.