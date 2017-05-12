Берлин и Анкара намерены нормализовать отношения после серии разногласий

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БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Турция и Германия договорились предпринять попытку нормализовать отношения, которые осложнились после проведенного Анкарой референдума и задержаний граждан, имеющих как немецкое, так и турецкое гражданство. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
По его словам, решение было принято накануне на встрече главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля с премьером Турции Бинали Йылдырымом.
"Договорились работать над нормализацией отношений, которые в настоящее время отмечены разногласиями и сложностями", - сказал он. Это процесс, который невозможно завершить за день, на это потребуется время".