Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп вновь обвинил демократов в том, что они выдумали историю о его связях с РФ

Международная панорама
12 мая, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Президент США заявил, что лживые СМИ сегодня "работают сверхурочно!"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что история о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией была сфабрикована демократами для оправдания поражения их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

Трамп также назвал фальшивыми новые публикации некоторых американских СМИ о якобы имевшем место сговоре.

"История о сговоре между Россией и избирательным штабом Трампа была сфабрикована демократами для оправдания проигрыша на выборах", - написал он. По его словам, лживые СМИ сегодня "работают сверхурочно!".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама