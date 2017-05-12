Трамп вновь обвинил демократов в том, что они выдумали историю о его связях с РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что история о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией была сфабрикована демократами для оправдания поражения их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

Трамп также назвал фальшивыми новые публикации некоторых американских СМИ о якобы имевшем место сговоре.

"История о сговоре между Россией и избирательным штабом Трампа была сфабрикована демократами для оправдания проигрыша на выборах", - написал он. По его словам, лживые СМИ сегодня "работают сверхурочно!".