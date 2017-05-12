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В Австрии подтвердили участие канцлера Керна в ПМЭФ-2017

Международная панорама
12 мая, 17:05 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

При этом австрийская сторона не исключает возможности встречи канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным

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ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Об этом сообщила австрийская газета Die Presse со ссылкой на представителя ведомства главы австрийского правительства.

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ПМЭФ-2017

По словам представителя Керна, Россия пригласила канцлера на ПМЭФ, и он будет участвовать. При этом австрийская сторона не исключает возможности встречи Керна с президентом РФ Владимиром Путиным. Газета также указывает, что вместе с канцлером на форум поедет глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.

Корреспонденту ТАСС в администрации Керна пока не ответили на просьбу рассказать о подробностях визита в Россию или же подтвердить информацию СМИ.

Ранее  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ПМЭФ в этом году примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и канцлер Австрии Кристиан Керн. "Будет гостем на форуме также генсек ООН Гутерриш, другие иностранные представители. И также федеральный канцлер Австрийской Республики Кристиан Керн примет участие в ПМЭФ", - сказал представитель Кремля.

ПМЭФ-2017 пройдет в северной столице 1-3 июня.

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