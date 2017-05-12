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Украина заявила о завершении верификации пленных

Международная панорама
12 мая, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Верификация проходила под координацией ОБСЕ группой, в которую входили представители офиса обмудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько матерей удерживаемых лиц

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Процесс верификации пленных на Украине завершен. Об этом сообщила пресс-секретарь официального представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер, ссылаясь на заявление уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Как проинформировали Леонида Кучму Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая", - сообщила она на своей странице в Facebook. По словам Лутковской, верификация проходила под координацией ОБСЕ группой, в которую входили представители офиса обмудсмена, Службы безопасности Украины, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей удерживаемых лиц.

"На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тыс. км, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений", - сказано в сообщении. Украинская сторона ожидает, что отчет по верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Контактной группы в Минске 15 мая.

Леонид Кучма заслушал сегодня предварительный отчет о проведенной верификации лиц, которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения украинцев, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

История верификации

Между тем представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что процедура верификации пленных осталась незавершенной.

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, 7 мая украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс, ограничив процедуру опросом только тех, кто удерживается в пенитенциарных учреждениях, и отказавшись предоставить возможность опросить лиц, к которым применены меры пресечения без заключения под стражу. Омбудсмен направила координатору подгруппы Тони Фришу письмо о невыполнении Украиной обязательств в полном объеме и высказала надежду, что решение будет найдено на заседании Контактной группы в Минске 15 мая.

В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что информация Киева о желании пленных - выходцев из республики остаться на Украине не подтвердилась, "шесть человек подтвердили свое согласие на обмен".

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений "Минска-2" об обмене пленными по формуле "всех на всех". Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

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