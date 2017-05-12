Источник: ратификация протокола о вступлении Черногории в НАТО близка к завершению

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Процесс ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО близок к завершению, альянс рассчитывает на присоединение этой страны в июне. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе блока.

"Мы приветствуем тот факт, что процесс ратификации продвигается вперед и почти завершен. Мы ожидаем, что Черногория станет полноправным членом НАТО в июне", - отметили в пресс-службе альянса, подчеркнув, что присоединение страны позволит "консолидировать стабильность и безопасность на Балканах".

Ранее в пятницу правительство Черногории объявило, что ратификация протокола о вступлении страны в НАТО уже завершена.