Сирийские войска заняли треугольник Заза в 100 км от границы с Ираком

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БЕЙРУТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия при поддержке ополченцев выбила террористов "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) из района Заза на пересечении шоссе в Дамаск, Багдад и Амман. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", этот стратегический треугольник находится в 100 км от границы с Ираком на стыке сирийских провинций Хомс и Риф-Димашк. Ожесточенные бои за него продолжались трое суток.
По информации телеканала, начатая 8 мая сирийским командованием наступательная операция преследует цель выйти к городу Эт-Тенеф на иракской границе.
На востоке провинции Хомс войска заняли позиции на горной гряде Субейхия, что позволит держать под контролем местность вокруг военного аэродрома Эс-Син. В Пальмире в центре Сирийской пустыни правительственные силы продвигаются к оазису Талила.
Агентство SANA передало, что банды ИГ просочились в район Ханасир-Атрая и атаковали армейские позиции у шоссе Хама-Алеппо. Бойцы и ополченцы отбили это нападение, уничтожив не менее 20 террористов. Движение автотранспорта по "дороге жизни" на север страны было возобновлено сразу после отражения атаки.