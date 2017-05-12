Кандидаты в президенты Ирана озвучили свои экономические программы в ходе теледебатов

ТЕГЕРАН, 12 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Кандидаты в президенты Ирана провели третий и заключительный раунд теледебатов. Его темой стала экономика. Прямую трансляцию продолжавшейся около четырех часов дискуссии вел иранский новостной телеканал IRINN.

Кандидаты выступили с программными заявлениями

Все шесть кандидатов по очереди выступили с программными заявлениями на заданную ведущим экономическую тему, после чего ответили на вопросы своих соперников. Были затронуты самые разнообразные проблемы - поддержка национального производителя, кредитование, противодействие контрабанде, иностранные инвестиции, безработица, субсидирование малообеспеченных слоев населения и другие.

Баллотирующийся на второй срок президент Хасан Роухани отметил достижения своего кабинета министров, в первую очередь - заключенное в июле 2015 года соглашение по иранской ядерной программе. "Оно позволило значительно увеличить экспортные возможности страны, радикально поднять доходы от продажи нефти. Мы вернули себе прежнее место на мировом нефтяном рынке, частично занятое Саудовской Аравией. За первый год реализации соглашения мы получили дополнительно $20 млрд", - подчеркнул президент.

С ним солидаризировался первый вице-президент Эсхак Джахангири, который обратил внимание на то, что благодаря ядерному соглашению "удалось обуздать инфляцию и стабилизировать экономику".

Критика кандидатов от консерваторов

Кандидаты от консерваторов бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф в ходе дебатов выступили с резкой критикой в адрес главы правительства и его первого заместителя, которых на выборах поддерживают реформаторы. "Страна переживает острый экономический кризис, сопровождающийся ростом безработицы, дороговизной и застоем во многих отраслях. Действующее правительство не в состоянии помочь иранскому народу в этой сложной ситуации", - констатировал Галибаф.

"Скатерть иранцев сокращается", - использовал персидское выражение, означающее снижение уровня жизни, Раиси. "Как только речь заходит об экономических проблемах, сразу следуют ссылки на промахи и упущения предыдущего правительства (экс-президента Махмуда Ахмадинежада - прим. ТАСС). Нынешнее правительство действует уже почти четыре года. Хватит ссылаться на предшественников, такие ссылки уже неуместны", - подчеркнул он.

На эту реплику незамедлительно отреагировал Роухани. "Мы понимаем, почему вы защищаете предыдущее правительство. Большинство его членов сейчас находится в ваших избирательных штабах", - парировал он.

Итоги теледебатов

В целом дебаты прошли в спокойной обстановке. Кандидаты в ходе всех трех раундов почти не перебивали друг друга, не переходили на повышенный тон и не позволяли себе чрезмерно резких высказываний в адрес соперников. Этому способствовало заявление Штаба по проведению агитационной кампании, который призвал участников дебатов уважительно относиться друг к другу.

Ведущий внимательно следил за регламентом выступлений, поэтому каждому кандидату было предоставлено примерно равное время в прямом эфире.

Велика вероятность второго тура

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Фаворитами считаются Роухани и Раиси. В их спор может вмешаться Галибаф. Шансы на успех Джахангири невелики, а два остальных кандидата - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба - выступают в роли очевидных аутсайдеров.

Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Согласно данным соцопросов, в первом туре это не удастся сделать ни одному из кандидатов. Рейтинг фаворитов в настоящее время составляет примерно 30-40%. Если по итогам голосования 19 мая победитель не будет выявлен, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по результатам первого.