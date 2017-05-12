Франция и Южная Корея осудили ракетно-ядерную деятельность КНДР

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ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Франция и Южная Корея выступили с декларацией, осуждающей ракетно-ядерную деятельность КНДР. Об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном на сайте французского МИД.
"В то время, как Северная Корея двигается в сторону ядерного потенциала, который угрожает миру и международной безопасности, это заявление призывает к необходимости усиления международного сотрудничества и применения существующих санкций против Северной Кореи в самой строгой форме", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что "Франция приветствует широкую мобилизацию государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия". "Убежденная в существовании серьезной угрозы, которую представляют ядерные и ракетные программы Северной Кореи, Франция будет продолжать свои усилия в Совете Безопасности ООН, ЕС и вместе со своим партнерами по денуклеаризации Корейского полуострова и полному отказу северокорейского режима от ядерной программы", - отмечается на сайте МИД Франции.