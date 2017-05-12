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Экс-глава нацразведки США не увидел угрозы в съемке фотокора ТАСС в Овальном кабинете

Международная панорама
12 мая, 20:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Джеймс Клэппер отметил, что перед допуском фотографов в Белый дом проводится проверка

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографы и журналисты на входе в Белый дом подвергаются соответствующей проверке и эта процедура сводит к минимуму возможность того, что они могут представлять какую-либо угрозу. Об этом заявил в интервью телекомпании MSNBC экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер, отвечая на вопрос ведущей передачи о том, вызывает ли у него тревогу допуск фотокорреспондента ТАСС Александра Щербака в Овальный кабинет Белого дома для проведения съемки переговоров президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол

ТАСС удивлен реакцией американских СМИ на фотосъемку встречи Трампа и Лаврова

Фотограф ТАСС, снимавший встречу Лаврова и Трампа, призвал СМИ США не терять достоинства

"Мне известно, что перед допуском фотографов в Белый дом проводится проверка, - ответил Джеймс Клэппер. - Это - нормальная практика в обеспечении безопасности. И если в данном случае действовали именно таким образом, то это сводит риск к минимуму".

"Несусветный позор" американских СМИ

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "несусветным позором" утверждения телеканала CNN и газеты The Washington Post о том, что Россия якобы обманула США при проведении фотосъемки встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, а российский фотограф мог пронести в Белый дом шпионское оборудование. "CNN со своими "анонимными источниками в Белом доме", The Washington Post с заявлением о том, что "российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование" - какой же несусветный позор", - отметила она в Facebook.

Съемка велась по правилам

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс на регулярном брифинге в четверг подчеркнула, что допуск фотокорреспондента ТАСС в Овальный кабинет Белого дома на протокольную съемку соответствовал принятым в таких случаях правилам и нормам. "Опять-таки, надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах", - подчеркнула она.

На вопрос, каким образом российский фотокорреспондент попал на эти переговоры Трампа и Лаврова, она ответила: "Таким же, какой был бы при (освещении) встречи президента... с министром иностранных дел или главой (другого) государства". "У этих лиц в помещении присутствуют личные фотографы. У нас (США) был (в данном конкретном случае) личный фотограф в помещении", - констатировала Хакаби-Сандерс.

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Ситуация вокруг фотосъемки встречи Лаврова и Трампа
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