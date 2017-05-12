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Около 250 человек приняли участие в протестной акции в Белграде

Международная панорама
12 мая, 22:25 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Участники манифестации протестовали против результатов президентских выборов, прошедших в стране 2 апреля

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© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Возобновленная после почти двухнедельного перерыва акция протеста "Против диктатуры" прошла в центре сербской столицы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, около 250 человек протестовали против результатов президентских выборов, прошедших в стране 2 апреля.

Участники манифестации, подавляющее большинство которых - студенты или ученики старших классов, несли транспаранты "Против диктатуры", "Не сдадимся", "Долой террор власти", "Стоп диктатура". Время от времени протестующие скандировали оскорбительные кричалки в адрес действующего премьер-министра и избранного президента Сербии Александара Вучича, обвиняя его в фальсификации выборов и краже голосов избирателей. Во время прохождения колонны по улице Краля Милана в направлении Теразие в толпе зажгли несколько фаеров. Шествие сопровождалось шумом и свистом, так как одним из символов этого протеста является свисток, который несет с собой практически каждый участник акции, несколько человек били в барабаны, которые катили перед собой на двухколесных тележках.

Акция вызвала недовольство многочисленных автомобилистов, которые из-за перекрытия улиц попадали в серьезные пробки. Продавцы в магазинах во время прохождения толы опасливо закрывали двери. Зато туристы получали большое удовольствие от шумного зрелища, снимая его на телефоны.

Протестующие требуют сменить членов Республиканской избирательной комиссии, заменить членов Регулирующего органа электронных средств массовой информации, отправить в отставку председателя Скупщины (парламента) Сербии Маю Гойкович и сменить руководство национальной телерадиокомпании Сербии. Из-за отсутствия доступа к аудитории протестующие начали откровенно нападать на ведущие СМИ страны, в том числе на РТС и на самое авторитетное печатное издание "Политика".

По официальным данным Республиканской избирательной комиссии премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре, набрав 55,08% голосов. Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.

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