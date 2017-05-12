У консульства Венесуэлы в Барселоне прошла акция протеста против правительства Мадуро

Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в КельнеСпорт 13 мая, 0:22
Севастопольский рейд: боевые корабли Черноморского флотаАрмия и ОПК 13 мая, 0:05
День Черноморского флота. ДосьеБиографии и справки 13 мая, 0:01
Сборная Франции победила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 12 мая, 23:59
"Челси" стал шестикратным чемпионом Англии по футболуСпорт 12 мая, 23:55
Сбербанк зафиксировал попытки хакерской атаки на инфраструктуру банкаПроисшествия 12 мая, 23:40
Сборная Дании победила команду Германии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 12 мая, 23:37
СМИ: в атаках на выборный штаб Обамы в 2008 году заподозрили "российских хакеров"Международная панорама 12 мая, 23:31
МЧС России отразило все попытки вирусных атак на свои компьютерыПроисшествия 12 мая, 23:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Десятки венесуэльцев устроили акцию протеста у консульства Венесуэлы в Барселоне. Граждане Венесуэлы, в основном, молодежь, собрались вместе, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро.
Видеозаписи манифестации были обнародованы в Twitter. На кадрах видно, как люди молча лежат на дорожном покрытии и держат в руках плакаты, при этом контуры их тел обведены белой краской.
"Мы далеко от родины, но нам не все равно, - заявил один из организаторов акции. - Мы никогда не будем равнодушны к тому, что происходит в нашей стране". По его словам, перед каждым венесуэльцем стоит огромная задача, которая заключается в том, чтобы вновь сделать родину "благополучной и дружелюбной" страной, откуда не пришлось бы уезжать в поисках лучшей жизни. Участники акции также разместили на одном из зданий многометровый баннер с надписью "Мадуро - диктатор".
Ранее протестная манифестация прошла у культурного центра посольства Венесуэлы в столице Испании.
С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.