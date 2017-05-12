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У консульства Венесуэлы в Барселоне прошла акция протеста против правительства Мадуро

Международная панорама
12 мая, 23:50 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, мая. /ТАСС

Видеозаписи манифестации были обнародованы в Twitter

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МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Десятки венесуэльцев устроили  акцию протеста у консульства Венесуэлы в Барселоне. Граждане Венесуэлы, в основном, молодежь, собрались вместе, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро.

Видеозаписи манифестации были обнародованы в Twitter. На кадрах видно, как люди молча лежат на дорожном покрытии и держат в руках плакаты, при этом контуры их тел обведены белой краской.

"Мы далеко от родины, но нам не все равно, - заявил один из организаторов акции. - Мы никогда не будем равнодушны к тому, что происходит в нашей стране". По его словам, перед каждым венесуэльцем стоит огромная задача, которая заключается в том, чтобы вновь сделать родину "благополучной и дружелюбной" страной, откуда не пришлось бы уезжать в поисках лучшей жизни. Участники акции также разместили на одном из зданий многометровый баннер с надписью "Мадуро - диктатор".

Ранее протестная манифестация прошла у культурного центра посольства Венесуэлы в столице Испании.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.

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Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
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