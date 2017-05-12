Уволенный Трампом глава ФБР отказался выступить в спецкомитете Сената по разведке

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Экс-глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми отказался выступить на закрытых слушаниях в спецкомитете по разведке Сената американского Конгресса. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил старший демократ комитета Марк Уорнер.
"Среди всего прочего мы пригласили Коми прийти и выступить во вторник. Но во вторник выступать он не будет. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем найти для него время, чтобы он пришел и пообщался с комитетом", - сказал сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.