Уволенный Трампом глава ФБР отказался выступить в спецкомитете Сената по разведке

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Экс-глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми отказался выступить на закрытых слушаниях в спецкомитете по разведке Сената американского Конгресса. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил старший демократ комитета Марк Уорнер.

"Среди всего прочего мы пригласили Коми прийти и выступить во вторник. Но во вторник выступать он не будет. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем найти для него время, чтобы он пришел и пообщался с комитетом", - сказал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.