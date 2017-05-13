Трамп отрицает, что он добивался от директора ФБР заверений в лояльности

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп отрицает утверждения о том, что он добивался от Джеймса Коми заверений в личной преданности, прежде чем уволил его с поста директора ФБР. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфире в пятницу.

Трамп подчеркнул, что на состоявшемся в январе обеде не спрашивал Коми о том, готов ли тот сохранять ему лояльность. "Нет, такого не было, но я не думаю, что это такой вопрос, который задавать бы не стоило", - сказал президент США. "Лояльность стране, лояльность Соединенным Штатам - это важно. Я имею в виду, что все зависит от того, что подразумеваешь под лояльностью", - добавил он.

Президента также спросили, имеется ли запись его разговора с Коми. Американский лидер ответил: "Я не могу сказать". "Я лишь хочу, чтобы Коми был честным, я надеюсь, что так и будет, я в этом уверен", - указал Трамп.

В четверг газета The New York Times выступила с утверждением, что решение уволить Коми Трамп принял после отказа директора ФБР присягнуть на верность президенту США. Издание изложило сведения двух источников, осведомленных о данном разговоре Коми и Трампа.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.