WSJ: минфин США предоставит данные сенаторам, изучающим деловые связи Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Финансовая разведка США (ФИНСЕН) предоставит американским законодателям данные, касающиеся расследования по поводу утверждений о наличии деловых связей с Россией у президента США Дональда Трампа и его окружения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, без этой информации сенаторы не смогут принять решение, относительно того, верны ли утверждения о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. О каких именно сведениях идет речь, пока не уточняется. С указанным запросом в ФИНСЕН, входящую в структуру минюста США, обратился ранее специальный комитет по разведке Сената Конгресса США.

Сенатор-демократ Рон Уайден, входящий в состав данного спецкомитета, в интервью Wall Street Journal в пятницу сообщил, что его в первую очередь интересуют данные, касающиеся подставных компаний, отмывания средств и возможных случаев передачи недвижимости кому-либо в пользование. Представители ФИНСЕН отказались от комментариев на этот счет. Трамп не раз заявлял, что не имеет ни бизнеса в России, ни каких-либо связей с Москвой.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.