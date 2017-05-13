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Трамп: СМИ слишком много внимания уделили тому, что фотограф ТАСС вел съемку в Белом доме

Международная панорама
13 мая, 6:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ранее представители администрации CША заявили, что допуск фоторепортера в Овальный кабинет Белого дома соответствовал принятым в таким случаях правилам и нормам

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент Дональд Трамп полагает, что СМИ США слишком много внимания уделили тому факту, что фотокорреспондент ТАСС был допущен в Овальный кабинет Белого дома для проведения съемки встречи американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава администрации США заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп констатировал, что американские СМИ чрезмерно большое значение придали публикации фоторепортажа, который сделал фоторепортер ТАСС Александр Щербак после встречи. "Они (российская сторона - прим. ТАСС) сделали фото, мы сделали фото, мы опубликовали снимки. Они (СМИ США - прим. ТАСС) преувеличили важность этого", - сказал президент США. "Все знали, что он приедет, планировалось, что он придет", - добавил Трамп, говоря о визите Лаврова.

Ранее представители американской администрации заявили, что допуск фотокорреспондента ТАСС в Овальный кабинет Белого дома на протокольную съемку встречи Трампа и Лаврова соответствовал принятым в таким случаях правилам и нормам. В частности, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс на регулярном брифинге для журналистов в четверг указала, что "надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook так же уточнила, что съемка встречи Лаврова и Трампа и последующая публикация фотографий были произведены с соблюдением всех предусмотренных сторонами формальностей.

"Списки с именем фотографа были предоставлены американской стороне заранее. Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий (не верю, что пишу это: в США СМИ возмущены публикацией официальных фотографий!!!). Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии", - указала Захарова.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом Ситуация вокруг фотосъемки встречи Лаврова и Трампа
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