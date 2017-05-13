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Власти Франции начали расследование в связи с глобальной кибератакой, затронувшей Renault

Международная панорама
13 мая, 15:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Расследование происшествия поручено прокуратуре Парижа

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ПАРИЖ, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские власти начали расследование по факту массированной кибератаки, которая началась в мировом масштабе и затронула в числе ряда стран Францию, где от действий неизвестных хакеров пострадали компьютерные системы автогиганта Renault. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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По имеющейся информации, расследование происшествия поручено прокуратуре Парижа. Как сообщается, следователи проведут проверки по фактам "незаконного проникновения и пребывания в системах автоматической обработки данных", "препятствия работе" этих систем, а также "извлечения или попытки извлечения данных".

"Это расследование касается, в частности, атак, от которых пострадала компания Renault", - уточнили источники.

Ранее  в Renault подтвердили, что компьютерные системы корпорации пострадали от глобальной хакерской атаки, в связи с чем сегодня на ряде промышленных объектов автогиганта во Франции было приостановлено производство. "Со вчерашнего вечера предпринимаются действия, мы делаем все необходимое, чтобы противостоять этой атаке", - сообщили в Renault.

Как уточнили во французском Национальном агентстве по безопасности информационных систем, на текущий момент Renault - единственная крупная компания во Франции, пострадавшая от этой волны кибератак. "На данной стадии у нас нет сведений о других жертвах", - отметили в ведомстве.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows  в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

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