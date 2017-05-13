Власти Франции начали расследование в связи с глобальной кибератакой, затронувшей Renault

ПАРИЖ, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские власти начали расследование по факту массированной кибератаки, которая началась в мировом масштабе и затронула в числе ряда стран Францию, где от действий неизвестных хакеров пострадали компьютерные системы автогиганта Renault. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

По имеющейся информации, расследование происшествия поручено прокуратуре Парижа. Как сообщается, следователи проведут проверки по фактам "незаконного проникновения и пребывания в системах автоматической обработки данных", "препятствия работе" этих систем, а также "извлечения или попытки извлечения данных".

"Это расследование касается, в частности, атак, от которых пострадала компания Renault", - уточнили источники.

Ранее в Renault подтвердили, что компьютерные системы корпорации пострадали от глобальной хакерской атаки, в связи с чем сегодня на ряде промышленных объектов автогиганта во Франции было приостановлено производство. "Со вчерашнего вечера предпринимаются действия, мы делаем все необходимое, чтобы противостоять этой атаке", - сообщили в Renault.

Как уточнили во французском Национальном агентстве по безопасности информационных систем, на текущий момент Renault - единственная крупная компания во Франции, пострадавшая от этой волны кибератак. "На данной стадии у нас нет сведений о других жертвах", - отметили в ведомстве.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.