Блэр: Brexit угрожает выходом Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства

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ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Прекращение членства Великобритании в Евросоюзе может обернуться выходом Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства. Такое мнение в интервью газете The Times выразил бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 гг.).
"Brexit означает, что гораздо больше людей будут выступать за объединенную Ирландию", - сказал он, выразив надежду, что "Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства".
Дублин уже согласовал с европейскими лидерами вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в Евросоюз в случае воссоединения Ирландии, отмечает издание.
Премьер-министр Ирландии Энда Кенни ранее не исключил того, что в результате Brexit Северная Ирландия может покинуть Соединенное Королевство и объединиться с Республикой Ирландия, являющейся членом ЕС. По его словам, может быть применено положение Белфастского соглашения (соглашения Страстной пятницы), которое предусматривает возможность проведения референдума по вопросу о статусе Северной Ирландии. В соответствии с этим соглашением от 1998 года, Северная Ирландия остается в составе Великобритании до тех пор, пока этого хочет большинство ее жителей.
Большинство жители Северной Ирландии (56%) в июне прошлого года на референдуме выступили за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.