Президент Египта примет участие во встрече Трампа с лидерами арабских стран в Эр-Рияде

КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие во встрече руководителей арабских и мусульманских стран с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится в Эр-Рияде. Об этом сообщила канцелярия главы египетского государства.

В специальном заявлении, распространенном по данному поводу в Каире, указывается, что ас-Сиси получил личное приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на "арабо-исламскую встречу на высшем уровне, в которой примет участие президент США". Проведение этого саммита намечено на 21 мая.

Египетский лидер указал на своевременность предстоящей встречи, заметив, что она пройдет на том этапе, когда арабский мир сталкивается со многими проблемами, в первую очередь терроризмом. Ас-Сиси выразил надежду, что саммит в Эр-Рияде "принесет результаты, необходимые для установления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

На прошлой неделе саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сообщил, что во время визита Трампа в королевство запланированы его двусторонние консультации с руководителями стран Персидского залива, а также с президентами других арабских и мусульманских государств. По убеждению главы внешнеполитического ведомства, это ясный и мощный посыл, доказывающий, что в Вашингтоне не испытывают неприязни к арабскому и мусульманскому миру, и опровергающий утверждения о том, что США являются антимусульманской страной.

Ранее Трамп заявил, что намерен в ближайшее время отправиться в ряд ближневосточных и европейских государств. В ходе своей первой зарубежной поездки он собирается посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан.