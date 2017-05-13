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Кибератаке подверглись 370 компьютеров в Чехии

Международная панорама
13 мая, 21:37 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 13, мая. /ТАСС

Речь идет о компьютерах обычных пользователей

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ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. В Чехии подверглись 370 компьютеров зарегистрированной во многих странах атаке вируса-блокировщика WannaCry. Об этом сообщила  журналистам пресс-секретарь головного национального разработчика программного обеспечения в области компьютерной безопасности Avast Software Доминика Калашова.

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"В Чехии мы зарегистрировали 370 случаев проникновения вируса в компьютеры с момента начала его распространения в мире, то есть - от 08:00 по среднеевропейскому времени (09:00 мск) прошедшей пятницы, - отметила она. - Речь идет о компьютерах индивидуальных пользователей".

Электронные сервисы чешских государственных организаций и коммерческих компаний, а также компьютерные системы предприятий непрерывного цикла, по словам Доминики Калашовой, не подверглись кибератаке. Электронная почта и документооборот работают без нарушений.

Вирус WannaCry

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем) WannaCry, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, наблюдались перебои в работе колл-центра российского сотового оператора "Мегафон".

По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая всего было зафиксировано 45 тыс. попыток атаковать компьютеры по всему миру в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Так, безуспешному нападению подверглись компьютеры федеральных министерств, в том числе МВД, МЧС, Минздрава, а также крупнейших компаний: Сбербанка, Ростелекома, РЖД.

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