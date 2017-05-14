Трамп рассчитывает многого достичь во время визитов на Ближний Восток и в Европу

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивность своего предстоящего турне на Ближний Восток и в Европу. Об этом он заявил в интервью Fox News.
"Это будет большая конференция, на которой мы постараемся помочь миру. Я считаю, что нам удастся многого достичь", - заметил глава государства.
"Мы уже установили добрые отношения со многими странами, с которыми, откровенно говоря, отношения были не слишком хорошими", - аргументировал он свои ожидания. При этом глава государства высоко расценил продуктивность взаимодействия с руководством Египта.
Президент США ранее сообщил, что намерен посетить в ближайшее время Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. Белый дом информировал, что во время поездки за рубеж глава администрации США встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также подтвердил и встречу с папой римским Франциском в Ватикане, которая состоится в Апостольском дворце 24 мая.
Из Рима Трамп направится в Брюссель. Там состоится саммит НАТО, намеченный на 24-25 мая. А 26-27 мая на Сицилии с его участием пройдет встреча лидеров "Группы семи" западных индустриально развитых государств.
На прошлой неделе саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сообщил, что во время визита Трампа в королевство запланированы его двусторонние консультации с руководителями стран Персидского залива, а также с президентами других арабских и мусульманских государств. Во встречах примет участие и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, получивший личное приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на "арабо-исламскую встречу на высшем уровне". Проведение этого саммита намечено на 21 мая.