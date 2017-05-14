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Трамп пригрозил через две недели изменить график брифингов в Белом доме

Международная панорама
14 мая, 6:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент США считает, что пресс-служба Белого дома не поспевает за его напряженным графиком работы

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. График регулярных брифингов для прессы в Белом доме планируется изменить через две недели. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

В пику прессе

Глава государства ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что пресс-служба Белого дома не поспевает за его напряженным графиком работы. "Да, так и есть", - сказал Трамп, добавив, что "считает хорошей идею" проводить брифинги для прессы не каждый день, а "один раз в две недели". По словам президента, он намерен определиться с дальнейшим графиком брифингов в Белом доме "через пару недель".

Пресс-служба не поспевает за Трампом

"Для двух или трех человек практически невозможно охватить все вопросы, которыми я занимаюсь и над которыми думаю каждый день. И если пресс-секретари безо всякого умысла допускают незначительную оплошность, их выставляют лгунами и беспрестанно говорят об этом несколько дней подряд. Это нечестно", - подчеркнул Трамп. Он посетовал, что брифинги в Белом доме в конечном счете помогают ведущим телеканалам "повышать до рекордных отметок свои рейтинги".

Президент указал, что "с пользой проводит каждую минуту" своего рабочего времени, хотя кто-нибудь другой на его месте "сидел бы в Овальном кабинете и не делал бы ничего сутки напролет". Трамп рекомендовал не судить строго пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и его первого заместителя Сару Хакаби-Сандерс, которые справляются с 80-90% вопросов журналистов.

СМИ о судьбе пресс-секретарей

Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal, президент США считает, что его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой, и рассматривает возможность увольнения некоторых из них. По сведениям издания, "Трамп обдумывает возможность перестановок в отделе по коммуникациям, который, по его мнению, не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР". Как говорится в публикации, "в частности, Трамп не исключил возможность замены пресс-секретаря Шона Спайсера".

Ранее в пятницу президент США в своем Twitter задался вопросом о том, "не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и перейти к раздаче письменных ответов (на вопросы журналистов) ради точности". На его взгляд, при его "высокой активности" на президентском посту его представители просто не успевают следить за событиями и с "абсолютной точностью" отвечать на вопросы с трибуны Белого дома.

Пресс-пул Белого дома высказался против данного шага. Как указал президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Джефф Мейсон, отмена брифингов негативным образом сказалась бы на подотчетности властей США. По его словам, ассоциация "возражала бы против любых шагов, способных поставить под угрозу данный конституционный принцип".

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету New York Times и телекомпании СNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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