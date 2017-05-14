В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранена мирная жительница

ДОНЕЦК, ЛУГАНСК 14 мая. /ТАСС/. Украинские силовики накануне вечером обстреляли поселок Каштановое на западе Ясиноватой в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в результате ранена пожилая женщина. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского главы Ясиноватой Олег Моргун.

"Вчера вечером была сильная стрельба со стороны авдеевской промзоны. Украинские силовики обстреляли поселок Каштановое на западе от Ясиноватой. В результате обстрела пулевое ранение получила пожилая женщина 1939 года рождения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По словам Моргуна, раненая была доставлена в Ясиноватскую центральную районную больницу, ей оказана надлежащая медицинская помощь. На данный момент состояние женщины оценивается как стабильное.

В оперативном командовании ДНР также сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 22 населенных пункта провозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 22 населенных пункта республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП (боевые машины пехоты), БТР (бронетранспортеры), гранатометы и стрелковое оружие", - приводит слова представителя командование Донецкое агентство новостей (ДАН).

"В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Коминтерново осталось без газа и воды. Села Саханка, Заиченко и Ленинское - без света", - сообщает ДАН.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате обстрелов со стороны украинских подразделений были повреждены дом и хозяйственная постройка в поселке Зайцево на северной окраине Горловки.

Как сообщает агентство Луганскинформцентр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР, подразделения ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики.

"Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Смелое, - говорится в сообщении. - Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП (боевая машина пехоты), станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.